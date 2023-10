David Laflèche et Marie-Mai dévoilent enfin leur nouveau vidéoclip avec Gisèle!

C'est en cette fin d'été, pour profiter des quelques rayons de soleil et des nouvelles couleurs automnales qui commencent à habiller les arbres, que le musicien David Laflèche est sorti se balader à vélo avec sa fille Gisèle sur la route du Petit train du nord.

Le décor semblait parfait pour bien terminer le week-end. Les oiseaux chantaient, le ciel était bleu et le casque rose de Gisèle était adorable.

La relation qu'ils entretiennent semble magnifique. D'ailleurs, l'ex-conjoint de Marie-Mai a récemment lancé le vidéoclip de sa chanson For Yours to Keep, écrite en l'honneur de leur fille et c'est vraiment trop cute!

Voir les images.

