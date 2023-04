David Laflèche sombre et sexy dans un nouveau clip!

« Au cours de la dernière année, j’ai eu la chance d’enregistrer une mini-série de 6 épisodes qui reflètent l’essence de mon premier album Everyday Son.



Le premier chapitre: Lonely Fire. "What’s the point of living in the moment when you only wait ‘till the moment’s gone". Cette performance sur la chanson qui traite de ma dépression de 2011 a été filmé dans les impressionnantes plaines de l’état du Kansas où la puissance d’être présent dans un espace ouvert apporte toujours une perspective nouvelle à nos pensées. »

Wow! On a déjà hâte de voir les autres épisodes de cette série musicale!