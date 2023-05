Adorable: voyez comment David Laflèche et Gisèle ont souligné la fête des Mères

C’est dans une story qu’on a effectivement été témoins de la scène alors que toute la petite famille était réunie pour cette journée spéciale.

Et pour l’occasion, la petite Gigi avait fait son tout premier gâteau qu’elle était plus qu’emballée d’offrir à sa maman! La scène est tout simplement adorable. On y voit la mignonne, les yeux brillants et plein d’amour. Sa petite main sur son cœur quand Marie-Mai lui propose de faire un grand vœu est complètement émouvante!

On comprend que la chanteuse était émue de ce moment tout en douceur offert par sa mini et son papa!