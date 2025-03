Marie-Mai ose le chapeau de matelot en cuir pour la demi-finale de Big Brother Célébrités

Pour l’occasion, la pétillante animatrice opte pour une élégante robe noire moulante, rehaussée d’un chapeau de matelot en cuir noir signé Jean Paul Gaultier (d’une valeur de 780$, ouille!).

Toujours aussi stylée, elle complète sa tenue avec des boucles d’oreilles argentées Boa de la marque Panconesi, ajoutant une petite pincée de plus d'audace!

Alors, comment trouvez-vous le look tout en noir de Marie-Mai?!

Avec son style unique et son charisme, Marie-Mai prouve encore une fois qu’elle sait comment capter l’attention. La grande finale approche et on a déjà hâte de découvrir le prochain look qu’elle nous réserve!