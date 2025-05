Marie-Mai a déjà fait exploser les tuyaux d’un lave-auto, elle explique

Alors qu'elle était reponsable du dépanneur en pleine nuit, la jeune Marie-Mai a fait une erreur qui lui a coûté son emploi. Elle a oublié de refermer la porte du lave-auto en plein hiver.

Résultat? Les tuyaux ont explosé.

Dans une histoire complètement hilarante, elle raconte ceci:

«Mais qui laisse un dépanneur à quelqu’un de 15 ans. J’étais seule! Il fallait que je moppe le plancher, que je remplisse les étalages, que je fasse la caisse… hé, j’ai des maths de secondaire 2. C’était un cauchemar. J’étais clairement pas prête à ce qu’on me laisse le dépanneur toute la nuit, et certainement pas le lave-auto. Et je pense qu’il ne m’en avait même pas parlé du lave-auto… Ok non! Il m’en avait parlé.», explique-t-elle en riant.

Cliquez sur le symbole jouer au centre de l'image pour voir l'extrait: