Marie-Mai et son acolyte rejoignent Véronique Cloutier sur scène

Jeudi 10 avril avait lieu le Gala des Fantastiques et leur invitée, Marie-Mai, a mis le feu à la scène.

Et oui, le Gala des Fantastiques, attendu depuis quelques mois, a eu lieu et la Place Bell était presque comble. Plus de 7000 personnes venues de partout au Canada ont assisté à l'événement unique pour amasser des fonds pour la fondation Véro et Louis et l'engouement était beau à voir.