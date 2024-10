Rare entrevue télé pour Marie-Josée Taillefer

René Simard nous touche droit au coeur avec ses confidences sur sa vie amoureuse!

Le célèbre Québécois s'est récemment entretenu avec Pascale WIlhelmy pour le magazine La Semaine. Ils ont parlé de carrière, de ses projets et de ses enfants. Puis, la journaliste a demandé à René Simard s'il était toujours autant en amour.

«Oh oui! Tu sais, Marie et moi, après 43 ans, c’est encore plus fort. On aime ça être ensemble», a d'abord déclaré la star.

