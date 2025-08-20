Marie-Ève Janvier nous offre une nouvelle prise de vue sur sa piscine limpide

Si vous souhaitez rêver, attendez de voir la sympathique et magnifique Marie-Ève Janvier dans son petit coin estival parfait, elle qui apparaît dans de nouvelles vidéos captées au bord de sa piscine limpide.

C’est dans une suite de stories déposées sur Instagram qu’on a effectivement eu droit à un coup d’œil privilégié à l’environnement digne d’un tout inclus qui se trouve tout juste derrière sa belle maison.

Installée sur le bord de sa piscine plus qu’accueillante, les pieds dans l’eau, elle rayonne.

Marie-Ève Janvier s’offrait une telle mise en scène, jouant la sirène de ville, afin de faire de la création de contenu pour Piscines Mova qui est la compagnie derrière ce décor.

C’est d’ailleurs pour cette raison que vous verrez des caméras braquées sur elle dans les images qui suivent. Et portez une attention particulière à la vidéo la montrant avec sa cocotte dans les bras, nageant dans son eau turquoise.