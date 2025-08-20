Marie-Ève Janvier nous offre une nouvelle prise de vue sur sa piscine limpide

Début du contenu principal.
Si vous souhaitez rêver, attendez de voir la sympathique et magnifique Marie-Ève Janvier dans son petit coin estival parfait, elle qui apparaît dans de nouvelles vidéos captées au bord de sa piscine limpide.
C’est dans une suite de stories déposées sur Instagram qu’on a effectivement eu droit à un coup d’œil privilégié à l’environnement digne d’un tout inclus qui se trouve tout juste derrière sa belle maison.
Installée sur le bord de sa piscine plus qu’accueillante, les pieds dans l’eau, elle rayonne.
Marie-Ève Janvier s’offrait une telle mise en scène, jouant la sirène de ville, afin de faire de la création de contenu pour Piscines Mova qui est la compagnie derrière ce décor.
C’est d’ailleurs pour cette raison que vous verrez des caméras braquées sur elle dans les images qui suivent. Et portez une attention particulière à la vidéo la montrant avec sa cocotte dans les bras, nageant dans son eau turquoise.
Rappelons que Marie-Ève Janvier est de retour à la radio pour la rentrée qui se déroulait cette semaine.
Elle sera aussi de retour sur scène aux côtés de Marc Hervieux et de l’Orchestre FILMharmonique au début de 2026 afin de présenter Sinatra symphonique.
Le spectacle replongera le public dans l’univers intemporel de Frank Sinatra, avec une sélection de ses plus grands classiques comme Fly Me to the Moon, My Way, New York, New YorketStrangers in the Night.
Les billets pour les dates déjà annoncées sont en vente dès maintenant, juste ici.