Marie-Ève Janvier nous offre une nouvelle prise de vue sur sa piscine limpide

© Piscines Mova/SFR_signefrancoisroy/Instagram

Rappelons que Marie-Ève Janvier est de retour à la radio pour la rentrée qui se déroulait cette semaine.

Marc Hervieux dévoile son nouveau projet dans lequel il fera équipe avec Marie-Ève Janvier

Elle sera aussi de retour sur scène aux côtés de Marc Hervieux et de l’Orchestre FILMharmonique au début de 2026 afin de présenter Sinatra symphonique.

Le spectacle replongera le public dans l’univers intemporel de Frank Sinatra, avec une sélection de ses plus grands classiques comme Fly Me to the MoonMy WayNew York, New YorketStrangers in the Night.

Les billets pour les dates déjà annoncées sont en vente dès maintenant, juste ici.

© GFN Productions

