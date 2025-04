Marie-Ève Côté, ex-Académicienne, révèle son combat contre le cancer du sein

Maman de la petite Abby, Marie-Ève reste positive malgré le choc du diagnostic. Elle se dit bien entourée, pleine d’espoir, et confiante face aux traitements à venir.

Voici un extrait touchant de son message:

«Merci pour tous vos mots d’amour, qui m’ont touchée droit au cœur! C’est un cancer du sein, oui, mais grâce à mon amoureux Jean-Sebastien Laurin, nous sommes certains de l’avoir pris à temps ❤️

Mon opération pour mastectomie partielle est prévue pour le 22 avril, soit dès la semaine prochaine. Une pause est de mise, pour prendre soin de moi et suivre les traitements nécessaires qui suivront l’opération.

Je suis positive, optimiste, et si bien entourée, que je suis prête à affronter les mois à venir!

Votre soutien et vos mots d’amour me font du bien et me soutiendront à travers cette épreuve!

Merci encore d’être là et pour votre amour palpable ❤️

Je vous tiens au courant, assurément, à chacune des étapes à venir!



Avec tout mon amour,

Marie 💋», dévoile-t-elle.