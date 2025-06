Voici comment Yvon Deschamps compte souligner ses 90 ans

Boucar Diouf humoriste accompagne Gilles Vigneault pour un retour chargé d’émotion à Natashquan, ce village de la Côte-Nord qui l’a vu naître et qui a inspiré toute son oeuvre. 🏞 🤩 En échos à ses confidences, des artistes de tous horizons : Michel Rivard (page officielle), Louis-Jean Cormier, Ariane Moffatt, Lou-Adriane Cassidy, Kathleen Fortin et Matiu revisitent certaines de ses plus belles chansons. Louise Forestier et Yvon Deschamps se remémorent avec tendresse la création de la grande chanson Gens du pays. 📌 Gilles Vigneault : au cœur du pays | Dimanche 22 juin à 21h30 en ondes, sur notre plateforme vidéo et sur l'appli