Marc Labrèche: revoyez son hilarante parodie de Julie Snyder et Fabienne Larouche

Ensuite, dans une confidence plutôt comique, le personnage de Fabienne Larouche a avoué avoir sacrifié le bonheur de beaucoup de ses employés pour arriver où elle est.

Le moment où les deux s'engagent dans un combat de larmes avec le mascara jusqu'aux oreilles est aussi hilarant.

Les chakras Léane Labrèche-Dor, Boucar Diouf et Robin-Joël Cool se sont permis de longs fous rires. Pierre Bruneau, l'invité de la soirée, a lui aussi cédé à la rigolade en s'exclamant à l'animateur que le sketch était bon et qu'il s'était dépassé. On est bien d'accord avec lui!

Pour des beaux moments comme ceux-ci, ne manquez pas Je viens vers toi les lundis et mardi à 21h sur Noovo et noovo.ca.

