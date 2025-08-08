Marc Hervieux rencontre la star de l'heure, Victoria Mboko

Marc Hervieux a vécu un grand moment d'émotion, ce matin dans les studios de Radio-Canada: il a rencontré Victoria Mboko!

Le chanteur était en pâmoison devant l'étoile du tennis, qui vient de remporter l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

L'histoire ne dit pas exactement pourquoi les deux vedettes se sont croisées en ce vendredi. Toutefois, Marc Hervieux s'est assuré de prendre une photo de lui avec la championne canadienne!

Voici le cliché partagé par le chanteur qui s'avoue «100% groupie» aux côtés de Victoria Mboko: