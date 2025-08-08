Passer au contenu principal
Marc Hervieux rencontre la star de l'heure, Victoria Mboko

Marc Hervieux a vécu un grand moment d'émotion, ce matin dans les studios de Radio-Canada: il a rencontré Victoria Mboko!

Le chanteur était en pâmoison devant l'étoile du tennis, qui vient de remporter l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

L'histoire ne dit pas exactement pourquoi les deux vedettes se sont croisées en ce vendredi. Toutefois, Marc Hervieux s'est assuré de prendre une photo de lui avec la championne canadienne!

Voici le cliché partagé par le chanteur qui s'avoue «100% groupie» aux côtés de Victoria Mboko:

© Marc Hervieux/Instagram

Il a raison de lui dire bravo! 

Victoria Mboko a remporté le prestigieux tournoi de tennis, dimanche à Montréal, devenant l'une des plus jeunes championnes à gagner le trophée de l’Omnium.

Une victoire et un record

À cette impressionnante victoire s'ajoute un record: la sportive de Toronto devient la deuxième joueuse à avoir battu quatre championnes en Grand Chelem dans un seul tournoi... tout juste derrière Serena Williams! Elle a de quoi être fière. 

© THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov

Marc Hervieux dévoile son nouveau projet dans lequel il fera équipe avec Marie-Ève Janvier

Par ailleurs, Marc Hervieux sera de retour sur scène!

Dès le début de l’année 2026, le chanteur retrouvera le public aux côtés de l’Orchestre FILMharmonique, dans un spectacle hommage à une légende de la musique. Le ténor montera sur scène pour un spectacle où il revisitera les plus grands succès de Frank Sinatra.

La grande nouvelle a été annoncée ce matin.

