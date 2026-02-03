En larmes, Marc-Antoine Dequoy dévoile la raison crève-coeur de sa retraite

Marc-Antoine Dequoy a révélé pourquoi il a décidé de prendre sa retraite du sport professionnel au micro de RDS.

Le footballeur des Alouettes de Montréal évoluait au sein de cette prestigieuse équipe depuis 2021. Nous l'avons entre autres vu gagner la Coupe Grey en 2023, une victoire où il avait fait un discours mémorable.

En ce début février, à l'âge de 31 ans, Marc-Antoine Dequoy annonce qu'il tire sa révérence. Les larmes aux yeux, le sportif que l'on a appris à connaître à Big Brother Célébrités a expliqué qu'il aurait bien aimé continuer, mais que c'était devenu trop difficile physiquement.

Voici les touchantes explications de l'étoile du football: