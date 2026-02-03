En larmes, Marc-Antoine Dequoy dévoile la raison crève-coeur de sa retraite

Début du contenu principal.
Marc-Antoine Dequoy a révélé pourquoi il a décidé de prendre sa retraite du sport professionnel au micro de RDS.
Le footballeur des Alouettes de Montréal évoluait au sein de cette prestigieuse équipe depuis 2021. Nous l'avons entre autres vu gagner la Coupe Grey en 2023, une victoire où il avait fait un discours mémorable.
En ce début février, à l'âge de 31 ans, Marc-Antoine Dequoy annonce qu'il tire sa révérence. Les larmes aux yeux, le sportif que l'on a appris à connaître à Big Brother Célébrités a expliqué qu'il aurait bien aimé continuer, mais que c'était devenu trop difficile physiquement.
Voici les touchantes explications de l'étoile du football:
«J’avais tout devant moi pour signer à Montréal. Tout ce que j’avais demandé, c’était là. J’avais encore cette voix-là qui me disait ‘Non’. C’est là que, pendant des heures et des heures de temps, jusqu’à deux heures du matin, j’ai parlé avec ma copine et mon agent. Il n’y avait plus de distraction, et la vérité est sortie: mon corps ne peut plus suivre. Mon coeur est là, j’aimerais ça continuer à jouer, mais je ne peux pas. Puis, j’ai trop de respect pour ce sport-là. Je sais ce que ça prend pour être un athlète de haut niveau, les sacrifices que ça prend pour jouer au football, puis je sais que physiquement je n’aurais pas pu donner tout ça. La décision que j’ai prise, ça a été une décision pour moi. J’avais beaucoup de pression de signer, beaucoup de monde voulait que je revienne et j’apprécie tout ça. Mais j’ai pris cette décision pour ma santé, pour ma famille. Ça fait à peu près deux mois que je me lève tous les matins et je ne me sens pas bien. Et aujourd’hui, je me suis levé et je me sentais bien, et je me sentais en paix.»
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et surtout, du repos bien mérité!
