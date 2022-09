Marc-Antoine Dequoy de Big Brother Célébrités et des Alouettes est en deuil

«Maman. Tu t’es battu jusqu’au bout, sans jamais abandonner. Je ne peux pas m’imaginer la douleur que tu as affrontée pour rester le plus longtemps possible avec nous, pour créer des dernières moments magiques qui seront marqués à jamais. Tu es la définition de résilience et de courage. Ton combat est enfin terminé sur cette terre. Tu es enfin libéré de ce corps physique et tu peux maintenant reposer en paix et sans douleur. Je t’aime de tout mon vivant. À notre prochaine rencontre ❤️🕊», confie-t-il sur Instagram.