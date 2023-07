Marc-André Coallier fait de rares confidences sur son père

Marc-André Coallier, célèbre animateur et entrepreneur québécois, s'est récemment livré à de rares confidences sur l'influence de son père dans sa carrière et sa vie personnelle à l'émission Y'a du monde à messe. Alors qu'il est propriétaire du théâtre d'été La Marjolaine depuis près de 20 ans, Marc-André a ouvert son cœur et a partagé comment son père, Jean-Pierre Coallier, l'a inspiré à suivre ses passions.

Jean-Pierre était un homme de radio respecté, ayant exercé en tant que morning man pendant 60 ans. Son amour pour la radio et la culture a profondément marqué Marc-André dès son jeune âge. Il a grandi en voyant son père travailler avec passion et dévouement, ce qui a nourri chez lui le désir d'avoir sa propre entreprise et de poursuivre une carrière dans le domaine artistique.