Cet animateur adoré du public remplacera Christian Bégin à Y'a du monde à messe

« C'est @andrerobitaille qui a accepté au pied levé de le remplacer pendant qu'il se repose.



La saison 7 de #YAMM sera donc diffusée comme prévu du 12 mai au 2 septembre prochains. En début de saison, @christiancricribegin sera parmi nous pour les premiers épisodes. Ensuite, André prendra le relais pendant quelques semaines et Christian nous reviendra en pleine forme pour terminer la saison. Chaque année, on vous promet une saison riche en émotions, cette année ne fait pas exception. 😉 »

On souhaite un prompt rétablissement à Christian Bégin et on a très hâte de voir André Robitaille relever ce nouveau défi!