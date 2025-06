Marc-André Grondin pose avec ses deux plus jeunes et on craque!

Ils sont trop choux, tous les trois, avec leurs lunettes de soleil colorées!

En plus d'avoir passé du bon temps au parc en famille le week-end dernier, Sarah-Jeanne Labrosse et son célèbre amoureux ont profité de la piscine, se sont offert une promenade en trotinette, sont allés au resto et ont dégusé des popsicles et de la crème molle.

Voici le carrousel d'images complet, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite au centre de la publication Instagram ci-dessous: