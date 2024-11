Marc-André Grondin avait un message pour Julie Perreault

Depuis 4 ans, Marc-André Grondin partageait la vedette de l'émission avec Julie Perreault. Ils y jouaient les collègues de travail, mais ils ont partagé plusieurs moments. Marc-André la qualifie même d'être son phare à travers la charge de travail intense de l'émission.

«Malgré toutes les journées chargées, les dizaines de cas, les noms, les dates et les chronos à mémoriser, mon phare restait Julie. Julie et sa préparation sans faille, sa mémoire de scripte, son grand deux crèmes et ses inépuisables rires.»

Dans sa publication, Marc-André révèle qu'il a pris la décision de quitter la série, ce qui n'a pas une surprise pour lui de voir son personnage mourir.

«Sachez que c’était ma décision de quitter cette année et je dois un grand merci à @aetiosprod d’avoir été aussi compréhensif.»