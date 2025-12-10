Voici comment Marc-André Coallier a décroché l'animation du Club des 100 watts

Marc-André Coallier a révélé comment il avait décroché le prestigieux contrat d'animateur du Club des 100 watts, cette semaine en entrevue!

À l'occasion du retour de l'émission culte sur la plateforme en ligne de Télé-Québec, la star québécoise s'est confiée sur cette époque pas ordinaire.

Marc-André Coallier a expliqué qu'on l'avait approché alors qu'il jouait au théâtre. Le jeune diplômé de l'école de théâtre faisait partie d'une pièce présentée à Montréal, et sa performance sur scène avait impressionné un spectateur important: le producteur du Club des 100 watts!

Voici l'anecdote en vidéo, à visionner en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous: