Voici comment Marc-André Coallier a décroché l'animation du Club des 100 watts

Marc-André Coallier a révélé comment il avait décroché le prestigieux contrat d'animateur du Club des 100 watts, cette semaine en entrevue!
À l'occasion du retour de l'émission culte sur la plateforme en ligne de Télé-Québec, la star québécoise s'est confiée sur cette époque pas ordinaire.
Marc-André Coallier a expliqué qu'on l'avait approché alors qu'il jouait au théâtre. Le jeune diplômé de l'école de théâtre faisait partie d'une pièce présentée à Montréal, et sa performance sur scène avait impressionné un spectateur important: le producteur du Club des 100 watts!
Voici l'anecdote en vidéo, à visionner en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous:
«Je joue à la compagnie Jean Duceppe et il y a un producteur qui arrive et qui me dit 'C'était bon ce spectacle-là. Je cherche un animateur pour une émission jeunesse qui va commencer bientôt.' C'est parti comme ça! Je me pince aujourd'hui, à l'époque, je ne me pinçais pas. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai quand même fait quelque chose de cool!»
Marc-André Coallier se rappelle ensuite de nombreux invités marquants qui sont passés à l'émission, comme Patrick Bourgeois des BB et Uderzo, l'illustrateur des Astérix!
L'émission Le Club des 100 watts, ensuite devenue Les 100 watts, a été diffusée de 1988 à 1995 à la télévision québécoise. Ce rendez-vous était «interdit aux adultes». et marqué toute une génération.
Pour souligner le grand retour de l'émission Le Club des 100 watts sur la plateforme de Télé-Québec, Marc-André Coallier, Claude Legault, Marc Labrèche, Jessica Barker, Jean-Guy Bouchard et Jean-Marie Lapointe se sont prêtés au jeu en devenant, le temps d’une courte vidéo, de véritables rois du lipsync.
Dans le clip partagé sur les réseaux sociaux, la bande interprète la chanson thème de l’émission culte. Ça vaut de l'or!
