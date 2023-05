Karine Vanasse revient sur ses victoires au Club des 100 watts en entrevue et suscite de vives réactions

Karine Vanasse était de passage à l'émission Je viens vers toi de Marc Labrèche, cette semaine.

La comédienne est revenue sur ses toutes premières apparitions à la télévision, dont ses deux victoires à l'émission le Club des 100 watts, alors qu'elle n'avait que 10 ans.

« À l'école, je cherchais des activités, des choses à faire, alors c'est ce que je trouvais comme activité. Je faisais de la publicité et j'ai commencé à jouer vers 12, 13 ans. Je considère que 12, 13, 14 ans, ce n'est plus si jeune que ça. Quand tu approches l'adolescence, tu es rendue au secondaire, tu sais pas mal si ça te tente de faire ça ou pas. Tu comprends, tu décides un peu plus. »