Mahée Paiement et sa fille Eva arrivent dans Indéfendable, voici quand

En entrevue avec le Échos Vedettes le mois dernier, Mahée Paiement s'est ouvert sur le choix de carrière de sa grande fille. Eva a décidé de suivre les traces de sa célèbre maman devant la caméra:

«Ma fille a choisi de devenir comédienne. Elle est actuellement dans une super agence et elle continue de décrocher des rôles ici et là. Elle commence sa carrière tout doucement et c’est très bien comme ça. En même temps, elle poursuit ses études au secondaire et elle est déjà très occupée par ses devoirs et ses amies. J’ai hâte que les gens la découvrent dans Indéfendable.»