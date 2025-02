Mahée Paiement et sa fille sont IDENTIQUES, voyez la séance photo

Mahée Paiement a partagé un selfie pris en coulisses d'une séance photo aujourd'hui.

Sur l'image, on la voit aux côtés de sa fille, Eva, et d'une photographe et d'un maquilleur.

En regardant la photo, on a l'impression de voir double tant Mahée Paiement et son adolescente se ressemblent! Maintenant âgée de 13 ans, Eva est la copie conforme de sa mère à son âge. Voici la photo publiée par la comédienne dans sa story Instagram: