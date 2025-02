Mahée Paiement fait un retour en force à la télévision dans cette quotidienne

Mahée est particulièrement fière de voir sa fille de 13 ans, Eva Comeau, suivre ses traces dans le milieu artistique. Après avoir obtenu des rôles muets dans Alertes, STAT et Discussions avec mes parents, Eva tiendra son premier rôle parlé en mars dans Indéfendable, où elle incarnera la fille du personnage joué par sa mère. Une première collaboration mère-fille devant la caméra!

«Ma fille a choisi de devenir comédienne. Elle est actuellement dans une super agence et elle continue de décrocher des rôles ici et là. Elle commence sa carrière tout doucement et c’est très bien comme ça. En même temps, elle poursuit ses études au secondaire et elle est déjà très occupée par ses devoirs et ses amies. J’ai hâte que les gens la découvrent dans Indéfendable.», explique Mahée, qui a fait appel à son ami de longue date Jean-François Beaupré pour coacher Eva dans ce grand défi.

Depuis sa séparation en 2019 de Jean-François Comeau, Mahée jongle entre sa carrière et son rôle de maman. Elle assure une garde partagée harmonieuse de ses trois enfants, Eva, Gabriel (7 ans) et Philippe (9 ans). Si sa fille suit ses traces artistiques, ses fils sont plus tournés vers le sport, pratiquant le hockey en hiver et le football en été.

On souhaite le meilleur à cette belle petite famille!