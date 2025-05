Magalie Lépine-Blondeau est très bien accompagnée à Lisbonne

C'est dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Magalie que nous avons pu voir l'animatrice et chroniqueuse culturelle danser agilement sur la chanson «Wake Up Everybody» de Kirk Whalum et Afgan. On a adoré le moment où la belle s'est emparé du gobelet de son fils pour y boire un peu d'eau sans arrêter de danser.

Les sœurs quasi-jumelles sont très proches et comme on peut le constater sur les réseaux sociaux de Magalie Lépine-Blondeau, elle passe beaucoup de temps avec son neveu Miro. Les photos qu'elle publie en sa compagnie sont toujours adorables.

On a aussi eu droit à un superbe cliché où Magalie est assise devant un joli restaurant. Son style est magnifique. On adore la robe, les bas, la casquette et les lunettes qui lui donnent un look parfait comme d'habitude.