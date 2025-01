Magalie Lépine-Blondeau pose avec son neveu, voyez comme il a grandi!

Magalie Lépine-Blondeau nous fait craquer avec une mignonne photo d'elle et son neveu!

Cette nouvelle photo entre la fière tante et le garçon de sa soeur nous permet de voir à quel point il a grandi. Ce bébé est le fils de la chroniqueuse Eugenie Lépine-Blondeau et sa conjointe. Et il aura un an ce printemps!

Voici l'adorable photo de Magalie Lépine-Blondeau et son neveu enlacés l'un contre l'autre: