Magalie Lépine-Blondeau rayonne sous le ciel du Portugal

En plus de profiter des plages magnifiques et de l'eau turquoise, Magalie était bien accompagnée. Elle a décidé de s'envoler avec sa sœur, Eugénie, sa conjointe et leur bébé.

Des beaux moments passés en famille, comme en témoignent les photos. Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour voir les clichés.