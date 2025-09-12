Passer au contenu principal
En Vedette

Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont parents pour la deuxième fois

PAR :

Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont accueilli leur petite Claire le 11 septembre dernier.

Les parents ont partagé quelques instants magiques, captés avant et après l’accouchement.

© Noovo/Facebook

Dans la série de photos et de vidéos, on découvre que Blaise, le premier enfant du couple, était présent lorsque sa maman est entrée à l’hôpital.

On y voit ensuite de magnifiques images de la toute première rencontre des parents avec leur petit trésor.

Un moment chargé d’émotion.

Contrairement à l’accouchement de Blaise, qui avait nécessité une hospitalisation du nouveau-né, Lysandre et Claude ont pu quitter l’hôpital rapidement cette fois, avec un bébé en pleine santé.

© Instagram - Lysandre Nadeau

En plus de Blaise, âgé de 3 ans, Claude est aussi le papa de Romain, 16 ans, né d’une union précédente.

