Lysandre Nadeau et Claude Bégin sont parents pour la deuxième fois

Début du contenu principal.
Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont accueilli leur petite Claire le 11 septembre dernier.
Les parents ont partagé quelques instants magiques, captés avant et après l’accouchement.
Dans la série de photos et de vidéos, on découvre que Blaise, le premier enfant du couple, était présent lorsque sa maman est entrée à l’hôpital.
On y voit ensuite de magnifiques images de la toute première rencontre des parents avec leur petit trésor.
Un moment chargé d’émotion.
Contrairement à l’accouchement de Blaise, qui avait nécessité une hospitalisation du nouveau-né, Lysandre et Claude ont pu quitter l’hôpital rapidement cette fois, avec un bébé en pleine santé.
En plus de Blaise, âgé de 3 ans, Claude est aussi le papa de Romain, 16 ans, né d’une union précédente.
Vous aimerez aussi: