Luis Oliva en couple avec cette comédienne!

«Ça fait un peu plus d’un an et demi qu’on est ensemble. On s’est rencontrés grâce au milieu. On a la même agente», confie-t-il au magazine Échos Vedettes.

Qui est l'heureuse élue?

Elle s'appelle Catherine Beauchemin et on a pu la voir au petit écran dans Sans rendez-vous, Classé Secret et L'empereur sur Noovo! On pourra également la voir bientôt dans À coeur battant, où elle incarnera le rôle d'une policière!