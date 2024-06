Ludivine Reding épate dans une mini robe noire en Espagne

Ludivine Reding est de passage en Espagne et un de ses premiers looks de voyage est magnifique!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, la magnifique Ludivine s'est envolée vers l'Espagne. Elle se trouve plus précisément à Formentera, la plus petite des îles de l'archipel espagnol des Baléares, située en mer Méditerranée.

Ce n'est pas la première fois qu'on peut voir les clichés de voyage de l'artiste, et on en est toujours très heureux.

La grande voyageuse nous a cette fois partagé, via ses réseaux sociaux, une courte vidéo d'elle marchant sur la plage. On peut parfaitement y voir l'eau bleue claire, qui nous donne plus qu'envie d'y plonger.

On a aussi eu droit à une photo de la comédienne portant une superbe robe-tube noire. La coupe lui va à merveille, et la découpe qui laisse paraître une partie de son ventre est parfait!

On a très hâte de voir la suite de son escapade espagnole!