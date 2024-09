Ludivine Reding a de quoi être fière

La comédienne a d'ailleurs publié ses classements qui sont assez impressionnants. Elle a parcouru plusieurs kilomètres à la nage, à vélo et à la course en une heure, trente et une minutes et dix-sept secondes et s'est classée 44ème sur 92 participants. Rien de moins. La sportive a décidément de quoi être fière.

Après l'épreuve du matin, Ludivine a publié le résultat de sa visite bi-annuelle chez le coiffeur Maxime Gourgues. Ses mèches blondes sont parfaites, comme à l'habitude. Un vrai look de star.