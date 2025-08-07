25 ans après les faits, Luck Mervil est reconnu coupable d'agression sexuelle

Début du contenu principal.
Luck Mervil a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme qui était âgée de 19 ans au moment des faits. Les événements remontent à 25 ans et se seraient déroulés dans une chambre d’hôtel à Rimouski, lors d’une soirée de la fête nationale.
La victime a témoigné avoir été droguée dans un bar, puis agressée sexuellement durant la nuit du 23 au 24 juin 2000.
Selon un article de Noovo Info publié jeudi matin, «L'artiste entend porter en appel la décision du tribunal. M. Mervil avait plaidé non coupable à l'accusation en février dernier.»
Lors de son témoignage, Luck Mervil a nié toutes les accusations. Il soutenait que la plaignante s’était trompée de personne.
Plus de détails à venir.
