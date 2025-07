Carey Price et sa femme: plus chics que jamais pour le mariage de cette star

Carey Price ne voulait pas manquer cet événement d’envergure.

Nick Suzuki et sa conjointe Caitlin ont célébré leur mariage ce week-end. Le couple s’était uni plus tôt cet été dans un décor féérique, dans les Îles Turks et Caïques, mais a profité de son retour à Montréal pour souligner ce grand moment entouré de leurs proches.