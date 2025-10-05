LP Lacroix d'OD Bali est papa pour la deuxième fois

Dans sa publication, il a tenu à souligner la force et le courage de sa conjointe Geneviève, qui a traversé tout un parcours avant cette arrivée tant attendue!

Le couple a fait preuve d’une persévérance incroyable: deux ans et demi d’essais, des rendez-vous médicaux, des inséminations, un processus in vitro, une grossesse de neuf mois et finalement une deuxième césarienne. Un chemin semé de défis, mais qui se termine aujourd’hui par une immense joie!

LP n’a pas manqué de rendre hommage à sa douce moitié, qu’il décrit comme « une maman parfaite et une femme tellement forte ». Leur fille aînée, Samie, née en août 2021, a d’ailleurs déjà pris son rôle de grande sœur très à cœur et entoure son petit frère d’amour!

« De pouvoir chérir une famille en santé avec une grande sœur parfaite comme Samie qui donne déjà tout l’amour du monde à son p’tit frère est clairement la plus grande richesse du monde et j’en suis extrêmement reconnaissant. »