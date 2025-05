Tout sourire, Louise Sigouin et sa conjointe illuminent le tapis rouge

Mercredi soir, c'était le tapis rouge du spectacle We Will Rock You et, parmi les vedettes qui ont défilé, on a pu voir Louise Sigouin, qui était très bien accompagnée.

La thérapeute en sexologie de Si on s'aimait célébrités a aussi passé un bon moment avec Maxence et Joanie, deux participants de l'aventure, qui était aussi présent à l'évènement.