Louis-Philippe d’OD dévoile le sexe de son deuxième enfant lors d’un moment émouvant

Une publication sincère, drôle et pleine d’amour qui a fait fondre le cœur de plusieurs abonnés!

Toutes nos félicitations à Louis-Philippe, son amoureuse Genevieve Cote Parenteau et la petite Samie, qui deviendra bientôt grande sœur! On leur souhaite une grossesse en santé et encore de beaux moments de complicité en famille!

Vous aimerez aussi: