LP Lacroix d'OD Bali sera papa pour une deuxième fois

«Après avoir vu à quel point tu étais (et tu es encore) une maman extraordinaire avec Samie, pas eu le choix de lui offrir un p’tit frère ou une p’tite sœur❤️», a-t-il écrit.

Ce deuxième bébé n’est pas arrivé sans efforts... LP a aussi tenu à souligner le chemin parcouru pour agrandir leur famille:

«Ça aura pris 2 ans, du in vitro et beaucoup d’émotions pour celui-là, mais my god que ça vaudra la peine d’avoir un bébé de plus à aimer et chérir jour après jour!»

Il en a profité pour rendre hommage à toutes les femmes, particulièrement à sa conjointe, qui porte leur futur enfant:

«La chance que j’ai d’avoir une femme qui offre son corps en guise de petite maison temporaire pour notre petit bébé de 4 mois et demi! Ça me rentre jamais dans la tête à quel point vous êtes en mesure de subir et créer cela à l’intérieur de vous.»

Un beau clin d'œil à sa propre mère Isabelle a aussi été glissé dans le message, avec une touche d’humour bien à lui.