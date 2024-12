Les 10 looks de Charlotte Cardin qui ont fait jaser en 2024

En 2024, Charlotte Cardin a continué de briller, autant sur la scène musicale que dans l’univers de la mode.

Après une année marquée par des accomplissements majeurs – ses 30 ans, la sortie de son album 99 Nights et son titre de Femme de l’année décerné par le magazine Billboard – la chanteuse montréalaise s’impose comme une icône incontournable.

Sans plus attendre, voici les 10 looks qui ont marqué l’année et fait parler d’elle!