Voici quelle a été la première entreprise de Laurent Duvernay-Tardif

Laurent Duvernay-Tardif a fait une révélation étonnante cette semaine au balado Monday Mornings with Mitch. Il a dévoilé quelle avait été sa toute première entreprise.

Celui qui est à la fois médecin et footballeur professionnel, en plus d'avoir sa fondation, d'être reporter aux Olympiques, de posséder des boulangeries et d'avoir déjà eu une entreprise de bols en bois, a commencé sa carrière... en élevant des poulets!

Laurent Duvernay-Tardif a expliqué que ses parents lui avaient demandé de se trouver un projet pendant l'été de ses 13 ans. Il a donc fait ses recherches et construit une miniferme où il désirait faire grandir des poulets afin de se faire de l'argent à la fin de la saison. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu.

Voici l'anecdote du célèbre Québécois en vidéo, suivie d'une traduction libre de ses propos: