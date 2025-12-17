Voici quelle a été la première entreprise de Laurent Duvernay-Tardif

Début du contenu principal.
Laurent Duvernay-Tardif a fait une révélation étonnante cette semaine au balado Monday Mornings with Mitch. Il a dévoilé quelle avait été sa toute première entreprise.
Celui qui est à la fois médecin et footballeur professionnel, en plus d'avoir sa fondation, d'être reporter aux Olympiques, de posséder des boulangeries et d'avoir déjà eu une entreprise de bols en bois, a commencé sa carrière... en élevant des poulets!
Laurent Duvernay-Tardif a expliqué que ses parents lui avaient demandé de se trouver un projet pendant l'été de ses 13 ans. Il a donc fait ses recherches et construit une miniferme où il désirait faire grandir des poulets afin de se faire de l'argent à la fin de la saison. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu.
Voici l'anecdote du célèbre Québécois en vidéo, suivie d'une traduction libre de ses propos:
«J'avais peut-être 13 ans. Et je suis allé sur YouTube pour voir comment fabriquer un abri à poulets. [...] Le but était de les élever au cours de l'été, parce que mes parents m'avaient dit 'Si tu ne veux pas travailler, c'est correct, mais il va falloir que tu commences une entreprise ou un projet'. J'ai appris tout ce qu'il faut savoir sur le flux de trésorerie négatif. Parce que tout l'été, il fallait que je nourrisse ces poulets. Je tondais des gazons pour pouvoir nourrir les poulets. Et plus tard, certains poulets sont morts. […] J’ai eu 100 poulets, et au moment de les tuer pour les vendre, il ne m’en restait que 30. […] Ça a été une grande leçon d’apprentissage.»
On a le coeur brisé de voir qu'il a perdu plus de la moitié de ses animaux. Ce n'était visiblement pas une vocation, malgré ses efforts!
Vous pouvez écouter l'épisode entier du balado juste ici.
Laurent Duvernay-Tardif a surpris tout le monde, en novembre dernier, en annonçant sur ses réseaux qu’il allait bientôt s’envoler vers l’Italie pour aller couvrir l’événement sportif le plus regardé à travers le monde.
L’ancien joueur de football professionnel aura la chance d’être reporter dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026.
