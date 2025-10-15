Laurence Leboeuf brillera dans un film américain

Début du contenu principal.
La comédienne québécoise Laurence Leboeuf, qu’on ADORE, brillera dans une production hollywoodienne!
Celle qui est connue du public américain notamment pour son rôle dans la série Transplant, fera une incursion remarquée dans la comédie The Stunt Driver, réalisée par Michael Dowse et scénarisée par Jay Baruchel, qui s’inspire d’une histoire québécoise bien connue.
Le film est basé sur l'histoire vraie de Ken Carter, surnommé le «Mad Canadian» (le «Canadien fou»), un cascadeur de Montréal qui a tenté de franchir le fleuve Saint-Laurent à bord d'une voiture-fusée au milieu des années 1970.
L'objectif de Carter était de terminer sa carrière de 30 ans par cette cascade périlleuse, synonyme d'un chèque monumental et d'une gloire internationale.
La fille de Marcel Leboeuf jouera le rôle de Gloria, la fidèle et loyale petite amie de Ken Carter, le personnage principal de l'histoire.
Laurence Leboeuf donnera la réplique à des vedettes américaines bien établies comme Ed Helms (qu’on connait comme Andy dans The Office). Ce dernier incarnera Dick Keller, l'ingénieur automobile chargé de la sécurité pour la cascade.
Ben Foster (Hell or High Water) jouera le rôle du célèbre casse-cou Evel Knievel et le scénariste (et comédien) Jay Baruchel, lui-même canadien, jouera lui-même le rôle principal, Ken Carter.
Le long métrage est actuellement en production et promet d’être à la fois drôle et tragique. On a très hâte de découvrir ça!
