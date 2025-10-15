Laurence Leboeuf brillera dans un film américain

L’histoire folle du casse-cou de Montréal

Le film est basé sur l'histoire vraie de Ken Carter, surnommé le «Mad Canadian» (le «Canadien fou»), un cascadeur de Montréal qui a tenté de franchir le fleuve Saint-Laurent à bord d'une voiture-fusée au milieu des années 1970.

L'objectif de Carter était de terminer sa carrière de 30 ans par cette cascade périlleuse, synonyme d'un chèque monumental et d'une gloire internationale.

La fille de Marcel Leboeuf jouera le rôle de Gloria, la fidèle et loyale petite amie de Ken Carter, le personnage principal de l'histoire.