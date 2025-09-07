Laurence Leboeuf profite d’un bain de rivière… complètement nue!

Laurence Leboeuf a décidé de décrocher un peu et de se reconnecter à la nature!

En vacances, la star de Deux femmes en or a publié une série de photos des derniers jours loin des projecteurs.

Sur Instagram, elle a également partagé un cliché qui a fait beaucoup jaser: on la voit assise nue dans une rivière, entourée d’arbres et de rochers, profitant de l’eau fraîche et du calme absolu!