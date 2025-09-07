Laurence Leboeuf profite d’un bain de rivière… complètement nue!

Début du contenu principal.
Laurence Leboeuf a décidé de décrocher un peu et de se reconnecter à la nature!
En vacances, la star de Deux femmes en or a publié une série de photos des derniers jours loin des projecteurs.
Sur Instagram, elle a également partagé un cliché qui a fait beaucoup jaser: on la voit assise nue dans une rivière, entourée d’arbres et de rochers, profitant de l’eau fraîche et du calme absolu!
La comédienne profite visiblement de l’instant présent, loin du bruit et du stress du quotidien. Avec la chanson August de Taylor Swift en fond, l’ambiance est douce et un peu nostalgique, parfaite pour accompagner ce moment intime et simple.
Les réactions de ses abonnés ne se sont pas fait attendre: plusieurs ont salué son audace, sa beauté naturelle et cette façon de se reconnecter avec la nature, sans artifice!
Un bain de rivière, un peu de soleil et beaucoup de liberté… Laurence nous rappelle qu’il suffit parfois de se baigner nue dans un coin de forêt pour retrouver la paix intérieure!
Martin Matte et Laurence Leboeuf nous font voyager, aujourd'hui, avec une nouvelle série de photos.
Toujours discrets, les amoureux ont partagé un album de leurs vacances aux Îles-de-la-Madeleine. Mais ils n'apparaissent ensemble que sur une photo!
La photo montre Martin Matte tout sourire en pleine nature. Derrière lui, on voit une petite portion du visage de Laurence Leboeuf, qui a le regard rieur.
Voici l'adorable photo des tourtereaux!
