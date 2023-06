Découvrez les 8 agriculteurs et agricultrices de la 12e saison de L'amour est dans le pré!

On a ENFIN découvert les 8 agriculteurs et agricultrices qui vont participer à la 12e saison de L’amour est dans le pré avec la talentueuse Marie Soleil Dion à l’animation!

À ce jour, 16 couples ont été formés grâce à L'amour est dans le pré et ils sont toujours ensemble! D'ailleurs, 31 bébés sont nés et 3 autres le seront au cours des prochains mois.

Comme chaque édition de cette populaire téléréalité, les nouveaux candidats et les nouvelles candidates vont devoir trouver le grand amour devant la caméra! Et aujourd’hui, on a appris que ce sont 8 personnes qui ont déjà été sélectionnées pour faire partie de cette grande aventure télévisée.