L'amour est dans le pré: Élisabeth cause toute une surprise lors l'ultime épisode

Heureusement, certains agriculteurs ont connu une issue plus heureuse. Bobby et Valérie sont plus amoureux que jamais et ont décidé d'officialiser leur relation après une discussion émouvante chez le père de Valérie.

Anne-Sophie est également en couple avec Vincent, qui la connaissait avant même qu'elle ne participe à l'émission. Il l'avait vue dans des articles, sur des pancartes dans la région de Portneuf, étant donné qu'elle est conseillère municipale. Vincent ne s'est pas inscrit à L'amour est dans le pré, il s'est inscrit pour rencontrer Anne-Sophie.

Enfin, les candidats ont souligné leur amitié et les liens forts qu'ils ont créés durant cette aventure, montrant que L'amour est dans le pré est également synonyme de belles rencontres et de belles amitiés.

D'ailleurs, l'émisison sera de retour pour une douzième saison. Si vous avez de vous inscire, c'est par ici.

En attendant, vous pouvez voir ou revoir la onzième saison sur le site de Noovo.ca.

