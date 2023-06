On sait ENFIN qui animera L'amour est dans le pré!

Bonne nouvelle: on connaît enfin la prochaine animatrice de L’amour est dans le pré! C’est nul autre que la talentueuse Marie Soleil Dion qui sera à la barre de la populaire téléréalité.

On est certain.es que Marie Soleil va avoir une bonne relation avec les candidat.es, et on a tellement hâte de la voir dans son nouveau rôle d'animatrice pour L'amour est dans le pré!