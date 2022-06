Excellente nouvelle pour Katherine Levac!

Voici ce qu'a déclaré l'humoriste dans un communiqué émis aujourd'hui :

« Cette nouvelle association est pour moi tout aussi inattendue que naturelle. Re-brasser les cartes permet souvent d’avoir un nouveau regard sur les choses et c’est hyper enthousiasmant. Je me sens motivée, comprise et en confiance. Très hâte de concrétiser ces énergies en projets. »

Ce même communiqué nous permet d'apprendre que Katherine Levac travaille déjà sur son nouveau spectacle. Elle « planche à son rythme » sur ce one-woman show pendant son congé de maternité.