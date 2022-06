C'est dévoilé: rencontrez les 8 agriculteurs dans la course pour la saison 11 de L'amour est dans le pré

Âge : 42 ans

Ville : Lac-du-Cerf, Laurentides

Producteur de foin et ferme équestre



Nicolas a grandi à Montréal et a toujours eu un chalet familial au Lac-du-Cerf dans la région des Laurentides. Il y a quelques années, il en a eu assez de la ville et a décidé d’acheter une terre au Lac-du-Cerf. Il a tout défriché et a construit lui-même son écurie ainsi que ses pâturages. Il est donc agriculteur depuis peu et aime son nouveau mode de vie qui lui permet de mettre à profit son amour pour la nature et son côté manuel. Nicolas a fait son coming out à l’âge de 24 ans. Il cherche un homme qui sera prêt à s’établir sur son ranch; un homme fidèle, autonome, indépendant financièrement et aussi passionné et curieux que lui. Inspiré par sa grand-mère, ancienne mairesse, il a été élu à son tour maire de la municipalité il y a un an. Il aime s’impliquer dans sa communauté et souhaite revitaliser le village et offrir à sa population plus de services. En plus de sa passion pour la rénovation, il aime la chasse, la pêche et les voyages. Nicolas a une fibre entrepreneuriale naturelle. Il est de nature très curieux de nature, passionné, ricaneur et charismatique.



