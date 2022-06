L'amour est dans le pré: 8 agriculteurs voient leur Instagram désactivé

8 anciens candidats de L'amour est dans le pré se sont réveillés avec une mauvaise surprise, cette semaine : leur compte Instagram a été désactivé!

Il s'agit du compte @Les_cochons_du_pré, qui nous plonge dans le quotidien à la ferme du groupe d'amis. Malheureusement, quand on clique sur ce profil, Instagram nous avise que « cette page n’est malheureusement pas disponible » et que « le lien que vous avez suivi est peut-être rompu, ou la page a été supprimée ».

En entrevue avec Narcity, Martin de L'amour est dans le pré, saison 9 a expliqué qu'aucun des 8 gars ne savait pourquoi leur compte avait été suspendu.