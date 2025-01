Joël Legendre fait une déclaration surprenante sur Enfanforme!

En plus de Enfanforme, les amateurs de nostalgie seront ravis de savoir que Télé-Québec propose aussi des épisodes de Pin-Pon, une autre émission éducative marquante diffusée entre 1996 et 1998 sur Canal Famille, avec Thomas Graton et Yves Soutière.

C’est le moment idéal pour replonger dans ces classiques télévisuels et les faire découvrir aux nouvelles générations!

Vous aimerez aussi: