Marc Dupré annonce LA nouvelle que les fans attendaient

Pour l'instant, le titre de l'album est gardé secret.

On sait cependant que la nouvelle tournée de Marc Dupré commencera à l'Amphithéâtre de Trois-Rivières en septembre et qu'on aura droit à une «soirée inoubliable où ses plus grands succès se mêleront aux chansons de son prochain album».

Les billets pour ce concert sont en vente depuis ce matin sur le site officiel de l'artiste.

Par ailleurs, Marc Dupré poursuit sa tournée d'humour jusqu'à la fin du mois d'avril. La vedette fera rigoler le public de Saint-Eustache, Gatineau, L'Assomption et Sherbrooke avec son one-man-show Ben voyons donc! Les billets sont également en vente sur son site officiel.