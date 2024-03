La petite vie: Jean-Michel Anctil nous surprend avec cette scène haute en couleur

Jean-Michel Anctil est totalement métamorphosé dans la nouvelle saison de La petite vie!

Dans l'un des épisodes diffusé ce mois-ci, Rita Baga, la drag queen la plus populaire du Québec, fait une apparition surprise. À ses côtés, on reconnaît l'un des fameux personnages de Jean-Michel Anctil: Priscilla!

Cette dernière a maintenant une longue chevelure argentée et a encore son look de soirée sophistiqué. Voici une photo de Rita Baga et Priscilla sur le plateau de tournage de La petite vie: