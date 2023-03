La famille Addams: Voyez qui campera les rôles de Morticia et Gomez dans la comédie musicale

La famille Addams posera ses valises pour la toute première fois au Québec!

Ce sont Rita Tabbakh (Sherazade, Don Juan, Dracula, La Voix 2 et Les Immortels) et Luc Guérin (Unité 9, Sans rendez-vous, Broue) qui joueront les rôles cultes de Morticia et Gomez Addams dans la comédie musicale La famille Addams.

Après avoir vu de nombreux artistes en auditions pour ces rôles convoités, le metteur en scène René Simard et la production ont eu un réel coup de cœur pour ces deux interprètes, qui arrivent à recréer à la perfection l’essence de ce couple si singulier.